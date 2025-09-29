◇セ・リーグ広島2-10DeNA（2025年9月28日マツダスタジアム）広島は2人の負傷交代が出る、弱り目にたたり目の3連敗で5位以下が確定した。先発の高は3回1死からビシエドの強烈なゴロを右足首上付近に受け、一塁に送球してアウトにした後はグラウンドに倒れ込み、そのまま高橋と交代した。攻撃では7回1死二、三塁で代打出場したファビアンが自打球を左膝付近に当て、佐藤啓と代わった。新井監督は両者が広島市内の病院に向