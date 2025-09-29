◇パ・リーグオリックス10-5楽天（2025年9月28日京セラD）オリックスが下克上へ“みやくれ”コンビで再発進だ。CS出場決定から一夜明けで今季6度目となる2桁得点の大勝劇。先発した宮城をしっかり援護したのが2日のソフトバンク戦以来、久々の3番に座った紅林だ。2回の犠飛に続き、3回2死満塁では右中間に走者一掃の二塁打を放ち4打点。「（宮城から）俺が投げる時は全然打たないな、と言われるんで」と言い、「打てて良か