《中山競馬制裁》【過怠金】▽2R…岩田望1万円（3角内斜行）▽5R…原3万円（4角外斜行）▽7R…横山武1万円（2角内斜行）【戒告】▽7R…横山武（2角内斜行）▽11R…団野（発馬機内で突進された）、三浦（直線内斜行）