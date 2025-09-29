◇セ・リーグ広島2-10DeNA（2025年9月28日マツダスタジアム）緊急登板した広島・高橋が試合をつくった。右足首付近に打球を受け降板した高の後を受け、同点の3回2死から救援。2回1/3を1安打無失点と好投した。「自分の仕事はああいう場面でいくこと。いつもと変わらず淡々とやるだけ」。最初に対峙（たいじ）した佐野に中前打こそ許したが、以降7人の打者を完璧に抑えた。