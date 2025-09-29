《阪神競馬出来事＆制裁》【出走取消】▽1R…メイショウカゲカツ（右前肢ハ行）【過怠金】▽2R…森田1万円（発走後まもなく内斜行）▽11R…亀田3万円（決勝線手前で内斜行）【戒告】▽3R…岩田康（決勝線手前での騎乗ぶり）▽5R…中井（4角内斜行）