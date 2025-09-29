「阪神２−４中日」（２８日、甲子園球場）火の玉を超えた。阪神・及川雅貴投手（２４）が七回から登板し、１回を３者連続三振に仕留める圧巻の投球で、ＮＰＢ新記録となる１８試合連続ホールドをマークした。今季、キャリアハイの６６試合に登板したタフネス左腕。残り１試合も腕を振り、最優秀中継ぎのタイトルを手中にする。またこの日、ＤｅＮＡの２位、巨人の３位が確定した。どうだ、と言わんばかりに腕を振った。ズバ