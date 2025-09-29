「ウエスタン、阪神６−２オリックス」（２８日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）ウエスタン最終戦は劇的な逆転勝利で幕を閉じた。阪神・平田２軍監督は「最終戦ということもあって、ほとんどの選手を出してあげようってところもあった。最後は粘り強く良い形で終われた」と選手たちの奮闘をたたえ、６６勝４８敗１３分けの３位となった１２７試合を総括した。ＳＧＬ元年。４３５５人が集まったこの日、球団主催試合の入場者数は