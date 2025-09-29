総合ポイント上昇率6.1％で2位に入ったSMC（撮影：今井康一）【ランキング表】信頼される｢CSR企業ランキング｣成長率トップ20『週刊東洋経済』2025年3月8日号で発表した第19回「CSR企業ランキング」（2025年版）。同ランキングは2007年から発表し、今回で19回目。CSR（企業の社会的責任）と財務の両面から「信頼される会社」を見つけることを目的にしている。今回はその中から「CSR成長率」ランキング（過去3回における総合ポイント