前田大然は９月27日、スコットランドリーグ第６節のハイバーニアン戦で右ウイングとして先発出場した。得点を生むには至らず、74分に途中交代。セルティックはゴールを奪えず、０−０で引き分けている。セルティックはクラブによる補強、そしてチャンピオンズリーグ予選敗退にファンが不満を募らせている。ヨーロッパリーグでも開幕戦で１−１とドロー。そしてこの日は国内リーグ戦でも勝ち切れず、ハーツに２ポイント差の２位