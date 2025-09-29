◇WOWOWドラマ「シャドウワーク」11月23日スタート女優の寺島しのぶ（52）が、11月23日スタートのWOWOWドラマ「シャドウワーク」（日曜後10・00）に出演する。佐野広実氏の同名小説が原作。DVの被害者が集うシェアハウスを舞台に、家庭から逃げ出した女性たちの交わりを描く本格ミステリー。寺島は、主人公（多部未華子）が身を寄せるシェアハウスの主を演じる。出演に「“問題作”であり“意欲作”であると感じました」と