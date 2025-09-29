◇東京新大学野球創価大4―5杏林大（2025年9月28日岩槻川通）今秋ドラフトの目玉内野手の創価大・立石主将は「3番・二塁」で出場し、3安打2打点と奮闘するも、延長11回タイブレークの末にサヨナラ負けした。第1打席で中前へ復帰後初安打を放つと、2点を追う9回2死一塁では一時同点の左越え2ラン。「長打が欲しい場面で打てた」と振り返った。8月1日のオープン戦で右足首じん帯を損傷。前日にスタメンに復帰した。「（