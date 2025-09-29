◇千葉県・ららアリーナ東京ベイで全国ツアー最終公演歌手の北山宏光（40）が27、28の両日、千葉県のららアリーナ東京ベイで全国ツアーの最終公演を行った。最新アルバム「波紋―HAMON―」を引っ提げ、収録曲を中心に全24曲を披露。27日にはISSEI（21）、28日にはCLASSSEVENがゲストとして登場し、所属事務所「TOBE」の後輩たちとのパフォーマンスを披露した。ほぼ全ての作品の作詞を自ら行っており「皆さんに会えること