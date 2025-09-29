芥川賞作家の綿矢りさ氏（41）の「激しく煌めく短い命」と直木賞作家の朝井リョウ氏（36）の「イン・ザ・メガチャーチ」の出版を記念した対談が28日、都内で行われた。「コスプレ対談」と銘打ち綿矢氏は宇野千代、朝井氏は菊池寛の扮装で登場。実際に宇野千代が作ったという着物と帯を着用した綿矢氏は「好きが高じて、中古で手に入れました。マネすることにはまっています」と笑顔。朝井氏は「綿矢さんが宇野千代に心ひかれて