◇東京六大学野球・第3週第2日明大3―0慶大（2025年9月28日神宮）2回戦2試合が行われ、明大は慶大を3―0で下し、開幕から4連勝で勝ち点を2とし単独首位に立った。1回戦で零敗した早大は打線が奮起して8―4で立大に雪辱。1勝1敗のタイに持ち込んだ。明大は5投手の完封継投で開幕から4連勝を飾った。4試合で投手陣は失点1、自責点0。戸塚俊美監督も「試合前から、今日は継投でいくからと伝えていた。0に抑えてくれた」と投