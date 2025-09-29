俳優の荒木飛羽（とわ、20）が28日、都内で写真集「20」（ワニブックス）の発売記念イベントを開いた。この日が20歳の誕生日だったが「昨夜、友人とゲームをしている間に日付が変わってしまった」と苦笑い。写真集には小学4年の弟と一緒に撮ったプライベート風のカットもあり「今までで一番素で、いい笑顔だと思います」とうれしそうに話した。出来栄えについては「自分の中では100点だけれど、ファンの方にはもっと高い点を