景気回復を反映し、地価の上昇は地方でも定着しつつある。一方で、東京都心部のマンション価格は１億円以上にもなることが常態化し、過熱感もみられる。警戒が必要だ。国土交通省が発表した７月１日時点の基準地価は、全用途の全国平均が前年比で１・５％上昇した。２０２２年から４年連続のプラスで、上昇幅は３４年ぶりの大きさだった。住宅地は１・０％伸び、商業地も２・８％上がった。大都市圏を中心にマンション需要が