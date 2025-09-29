東アジアで軍事的な緊張が高まる中、あらゆる選択肢を排除せず、防衛力強化の方策を探るよう求めた提言と言える。政府は課題を整理し、新たな安全保障政策の議論に生かさなければならない。防衛省の有識者会議が、防衛力強化に関する提言をまとめた。政府が２０２２年に決定した計画では、２３〜２７年度の防衛費の総額が４３兆円となっている。提言は、急速に変化する国際情勢を踏まえ、従来の計画をより発展させるよう提