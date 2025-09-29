楽天の島内宏明外野手（３５）が、来季の戦力構想から外れていることが２８日、球団関係者への取材で分かった。島内は２０１２年に明大からドラフト６位で入団し、１３年には９７試合に出場して球団初のリーグ優勝と日本一に貢献。２１年に打点王、２２年に最多安打のタイトルを獲得し、同年にはベストナインにも選出された。しかし、近年はアキレスけんや膝の故障に苦しみ、成績が低迷。１４年目の今季は「最後だと思って、