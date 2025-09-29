◇主演ドラマ「シナントロープ」の制作発表俳優の水上恒司（26）が28日、都内で、主演するテレビ東京ドラマ「シナントロープ」（10月6日スタート、月曜後11・06）の制作発表を行った。ハンバーガー店で起こった強盗事件をきっかけに日常がゆがんでいく8人の若者を描く青春群像劇。「最もギャップがある出演者」を指名する企画では、多くの共演者から水上の名前が挙がった。ヒロイン役の山田杏奈（24）からは「凄く熱い男だ