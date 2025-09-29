政府・自民党は、１０月中旬にも臨時国会を召集し、石破首相の後継となる新首相を選出する方向で調整に入った。首相指名選挙では、野党が与党に対抗してまとまるのは困難な情勢で、自民の新総裁が首相に選出される公算が大きい。複数の政府・自民関係者が明らかにした。召集日は１０月１４日以降が有力視されている。自民総裁選は１０月４日に投開票され、新総裁は同６日にも主要な党役員人事を決める可能性がある。通例では、