「ロッテ３−４日本ハム」（２８日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテ・西川が４試合連続３９度目のマルチ安打。２打席凡退後、五、七回に痛烈な右前打を放った。「うまく修正してなんとか２安打、打つことができました」と振り返った。１点を追う九回２死一塁で二飛に倒れ、最後の打者になり「打ち損じてしまいました。またやり返したいです」と話した。打率・２８５まで上昇。２９日の西武戦（ベルーナ）で５打席立てば規