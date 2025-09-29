母親と一緒に出店した茅ケ崎在住の小学６年生個人で自由に作ることができる小冊子「ＺＩＮＥ（ジン）」が人気を集めている。横浜市中区の神奈川中小企業センターで８月３１日に開催された「ＺＩＮＥフェス横浜」には、県内外から７７組の出店者が集まり、約６００人の来場者が個性豊かなＺＩＮＥとの出合いを楽しんだ。ＺＩＮＥはこれまで、主にブックイベントや個人経営の独立系書店などで取り扱われていたが、今年から有隣堂