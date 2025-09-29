新日本プロレス２８日の神戸大会で、ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者のザック・セイバーJr.（３８）が成田蓮（２７）の挑戦を退け、２回目の防衛に成功した。１０月１３日両国大会では、Ｇ１クライマックス覇者ＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介）との頂上決戦が正式決定。そんな王者が２年連続の１月４日東京ドーム大会メインイベンター、そしてプロレス大賞ＭＶＰへ胸中を明かした。成田の執ようなヒザ攻め、さら