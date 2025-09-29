【モデルプレス＝2025/09/29】STU48の工藤理子が、9月29日発売の雑誌「週刊プレイボーイ」（集英社）41号の表紙＆巻頭グラビアに登場。ビキニ姿で美しいバストを披露している。【写真】STU48工藤理子、豊満バスト輝くビキニ姿◆工藤理子、美バスト開放同誌で初表紙を飾る工藤は、2019年12月にSTU48二期生として加入。おしゃべり好きなムードメーカーとして、人気を集めている。今号では、美しいバストが輝くキャミソール姿とビキニ