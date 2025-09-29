◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト４―４巨人＝延長１２回＝（２８日・神宮）巨人の今季３位が確定した。ＤｅＮＡが広島を下して２位を決めた。ヤクルトとの一戦は、先発・横川が初回に２失点するなど４回４失点。だが、８回の１イニングを無失点に封じた大勢投手（２６）が５３ホールドポイント目を挙げて最優秀中継ぎのタイトルを確定させるなど、救援陣は８投手が無失点でつなぐ粘りを見せて延長１２回の末に引き分けに持ち込