経営再建中の日産自動車（横浜市）が、サッカーＪ１横浜ＦＭの株の売却を検討していることが２８日、分かった。複数の関係者によると、約７５％の株を保有しており、ＩＴ大手など複数の企業を相手に売却を打診している。交渉がまとまれば、２０２７年を目標とし、クラブを譲渡。１９７２年の創部以来、日本サッカー界をけん引してきた老舗が、クラブ運営に区切りを付ける。経営不振の日産が横浜ＦＭの経営から手を引く可能性が