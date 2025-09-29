◆大相撲秋場所千秋楽（２８日・両国国技館）横綱・大の里（２５）＝二所ノ関＝が２場所ぶり５度目の優勝を決めた。７月の名古屋場所で横綱昇進後、２場所目で初賜杯。結びで同・豊昇龍（２６）＝立浪＝に敗れて１３勝２敗で並ばれ、１６年ぶりとなった横綱同士の優勝決定戦で寄り倒した。新入幕から１１場所目で５度目Ｖは最速で、日本出身力士の年間３度優勝は横綱・貴乃花以来で２８年ぶりとなった。今年６０勝で単独の年間最