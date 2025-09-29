◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神２―４中日（２８日・甲子園）阪神の及川雅貴投手（２４）が２８日、中日戦（甲子園）でＮＰＢ新記録の１８試合連続ホールドを成し遂げた。１点リードの７回に登板。３者連続三振に封じ、０５年・藤川球児らを超えた。両リーグトップ６６登板の左腕は「全然実感はないですけど、ゼロでかえってこれて良かった」。ホールドポイントも５２とした。最優秀中継ぎ投手のタイトルにも「意識している。頑張り