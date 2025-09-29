◆パ・リーグオリックス１０―５楽天（２８日・京セラドーム大阪）オリックス・宮城は昨季に並ぶ７勝目をつかみ、新たな目標を設定した。「上の２チームは強い。みんなそういう思いを持ってやっている。負けないぞという気持ちで、一致団結して挑めれば」。２年ぶりのＣＳ進出から一夜明けての先発は、５回を１失点。残した余力は、３位からの下克上での日本一へ注ぐつもりだ。「（規定投球回の）１４３回らへんをチョロチョ