女優の桜井ユキ（３８）と寺島しのぶ（５２）が、多部未華子（３６）主演のＷＯＷＯＷ「連続ドラマＷシャドウワーク」（１１月２３日スタート、日曜・後１０時）に出演することが２８日、分かった。夫からのＤＶに悩む妻（多部）が、同様な境遇の女性が集うシェアハウスへ。寺島はハウスを運営する役。一方、同時進行で展開する不審死事件を捜査する刑事を桜井が演じる。桜井は作品を読んで「物事の善悪とは何か」を考えたと