ソフトバンク・近藤健介外野手（３２）が２８日、出場選手登録を抹消された。腰の張りなど満身創痍（そうい）でプレーしていたが、２７日にリーグ優勝を決めたため、ポストシーズンに向けたコンディショニングを優先する。また、背中を痛めている周東佑京内野手（２９）も２９日に登録を抹消されることが決定。「打つのも投げるのも痛い。やれることがないので。ＣＳまでに何とか」と語った。