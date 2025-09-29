◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神２―４中日（２８日・甲子園）２７日の中日戦で５打数無安打３三振だった森下を心配していたが、猛打賞。３回１死で中前安打を放ち、打席での迷いが消えた。２６日の試合で内角球に見逃し三振に倒れた際、球審に抗議してからは、どこかおかしかった。最近は絶好調だったが、打者は自信を持って見送った球がストライクと判定されると、迷いが生じ、調子を崩す時がある。タイミングがずれて差し込まれ