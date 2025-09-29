◆米大リーグレッドソックス―タイガース（２８日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）プレーオフ進出を果たしたレッドソックスの吉田正尚外野手は２８日（日本時間２９日）、本拠地で行われたレギュラーシーズン最終戦（対タイガース）に「３番・ＤＨ」で先発。第１打席で右翼席へ先制４号ソロを放った。相手先発は右腕パダック。吉田はカウント１―０からの２球目。８８マイル（約１４１・６キロ）のチェ