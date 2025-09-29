◆米大リーグマリナーズ―ドジャース（２８日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）ドジャースの金慧成（キム・ヘソン）内野手（２６）が２８日（日本時間２９日）、レギュラーシーズン最終戦となる敵地・マリナーズ戦に「８番・二塁」で先発出場。２回に先制の３号２ランを放った。０―０の２回２死一塁。１ボール１ストライクから右腕ミラーの３球目、内角高めの９３・２マイル（約１５０キロ）直球を完璧に捉え、