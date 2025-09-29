◇インターリーグドジャースーマリナーズ（2025年9月28日シアトル）ドジャースの大谷翔平投手（31）が、28日（日本時間29日）のシーズン最終戦となるマリナーズ戦に「1番・DH」で2試合ぶりに先発出場し、3回の第2打席で右前打を放ち、2打席連続安打を記録した。27日（同28日）の同戦を休養のため今季4戦目の欠場となった大谷。いきなり“休養効果”を発揮した。初回の第1打席でマリナーズ先発ブライス・ミラーから二塁打