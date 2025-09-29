動画配信サービスで有名な『Amazon Prime Video』が選出した“アジア・オセアニアのベスト11”が、韓国で物議を醸している。『Amazon Prime Video』はヨーロッパ、南米、アフリカに続き、アジア・オセアニア地域のベスト11を発表した。フォーメーションは４−４−２で、GKは鈴木彩艶（日本／パルマ）、最終ラインは、右からサウド・アブドゥルハミド（サウジアラビア／RCランス）、キム・ミンジェ（韓国／バイエルン）、ハリー