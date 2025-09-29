先月２７日に国際結婚を発表した、パリ五輪フェンシング男子フルーレ団体金メダルの松山恭助（ＪＴＢ）。妻でポーランド代表経験もある同競技女子エペの選手であるイェグリンスカ・アレクサンドラと、野球観戦した様子がアップされた。アレクサンドラが２９日までにインスタグラムを更新し「きょう、初めて野球の試合に行きました。素晴らしかったです！」と英語で投稿。「次のシーズンが待ちきれない！またライオンズを応援す