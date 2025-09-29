◇大相撲秋場所千秋楽（2025年9月28日両国国技館）初日から11連勝の豊昇龍は終盤戦に崩れ、14日目の若隆景戦では注文相撲を見せたが、最後は優勝決定戦に持ち込む意地は示した。本割では立ち合いにもろ手で突き起こすと、全く踏み込めなかった大の里は腰が伸び、何もさせずに一方的に押し出した。だが優勝決定戦では得意とは逆の左上手を狙う“奇襲”を仕掛けるも、大の里に得意の右差しを許したため上体が起き、強引な上手