◇花田光司さんが特別寄稿大の里の年間3度目の優勝は、日本出身力士としては1997年の貴乃花以来、実に28年ぶり。その元横綱・貴乃花の花田光司さん（53）が本紙に特別寄稿し、今後の横綱としての心構えを説いた。大の里に何かを言うとしたら、勝てるときに勝て！優勝できるときに優勝しまくれ！ということですね。彼は自分が取るべき相撲を取れば、力は抜けています。特に今場所は体を密着させて取っていましたから、相手