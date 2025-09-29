初日9R1着の大塚玲が好感触だ。前回のG2共同通信社杯は9、6、2、7着に終わり「今のままでは、あのスピード域に対応できない」と一念発起。「以前も使っていたけど、クランクを長くしたら凄く楽だった。自転車が進む。直線が長いし、チャンスありますね」とニヤリ。強敵相手の12Rでも侮れない。【3R】地元の徳永泰粋が「感じが良かった。初日の7（着）を挽回したい」と好気合。別線への（1）（2）、（1）（7）流しを。【12R】