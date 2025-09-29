◇大相撲秋場所千秋楽（2025年9月28日両国国技館）十両に復帰した朝乃山は12勝3敗で場所を終えた。優勝の可能性を残した千秋楽は近大の後輩、三田を押し出し。「しっかり足がついていった」と納得の表情だ。部屋の弟弟子、朝白龍が13勝目を挙げたため優勝はならず。それでも「同じ部屋の兄弟子としてうれしい」と握手で新十両Vを祝福した。元大関は15日間を振り返り「8、9番勝てればと思っていたが楽しめた。受ける立ち合