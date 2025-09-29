◇大相撲秋場所千秋楽（2025年9月28日両国国技館）横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）が横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）との優勝決定戦を制し、2場所ぶり5度目、横綱として初めての優勝を飾った。大の里と同郷の石川県出身で、新潟・能生中、海洋高、日体大の6学年先輩にあたるアマチュア相撲元世界王者の三輪隼斗（30＝ソディック）が祝福のコメントを寄せた。「今場所は内容も良くて横綱の力を証明していた。新横綱だった先