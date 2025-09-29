ばんえい競馬の4歳3冠第2弾「第33回銀河賞」（10頭立て）は28日、帯広競馬の11Rで行われた。1番人気ホクセイハリアー（牡4＝金山明）が終始主導権を取る形で逃げ切り、24年のばんえい大賞典に続く重賞2勝目を飾った。鞍上の渡来心路（36）は「昨年ばんえい大賞典を優勝してから2着もあったのですが、なかなか勝ちきれずあと少しのところで届きませんでした。調子も良かったし、前で引っ張って逃げ切りたいと考えていました。ゲ