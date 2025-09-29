◇大相撲秋場所千秋楽（2025年9月28日両国国技館）小結・安青錦は若元春に寄り切られ、自己新の12勝目を逃した。相手得意の左四つがっぷりとなり「攻めるというよりどう守るか。止まっちゃった」と悔しがった。新入幕から4場所連続の11勝は大の里も果たせなかった好成績だ。候補に挙がった殊勲賞は、12日目に切り返しで勝った豊昇龍が優勝を逃したため、獲得はならなかったが、2度目の技能賞に輝き、新入幕から4場所連続の