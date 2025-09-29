【ラ・リーガ第7節】(Estadi Olímpic Lluís Companys)バルセロナ 2-1(前半1-1)ソシエダ<得点者>[バ]ジュール・クンデ(43分)、ロベルト・レバンドフスキ(59分)[ソ]アルバロ・オドリオソラ(31分)<警告>[バ]ジュール・クンデ(82分)[ソ]イゴール・スベルディア(17分)、ドゥイェ・チャレタ・ツァル(90分+2)観衆:50,103人└久保建英の左足砲はバー直撃…ソシエダ下したバルセロナ、無敗守って首位浮上!!