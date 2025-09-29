自民党総裁選の候補者5人が高校生と討論会を開きました。候補者たちは日本経済の長期的なビジョンなどについて訴えました。総裁選の5人の候補はきのう夜、高校生40人と討論会を開き、▼財政に関する教育政策や、▼外交政策のほか、▼日本経済の長期的なビジョンなどについて主張を戦わせました。自民党小林鷹之元経済安保担当大臣「私は世界をリードする日本を作りたい。Japan as No.1と呼ばれた時代があったのですね