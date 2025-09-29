性風俗店に勤務する女性に超高金利で現金を貸し、違法な利息を得たとして、ヤミ金業者の男らが警視庁に逮捕されていたことがわかりました。男らは、ホストクラブへの売掛金を抱え性風俗店で働く女性たちをターゲットにしていたとみられています。出資法違反の疑いで逮捕されたのはヤミ金業者の韓国籍・西原甲哲こと韓甲哲容疑者（52）ら3人です。捜査関係者によりますと韓容疑者らは性風俗店に勤務する女性（24）に対し、日利1.07