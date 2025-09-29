【ニューヨーク＝山本貴徳】米中西部ミシガン州グランドブランのモルモン教（末日聖徒イエス・キリスト教会）の教会で２８日、銃撃事件が発生した。警察によると、少なくとも１人が死亡し、９人が負傷した。容疑者の男は、車で礼拝中の教会に突入し、突然撃ち始めた。駆けつけた警察官と銃撃戦となり、現場で射殺された。教会では火災も発生し、容疑者の男が放火したとみられている。