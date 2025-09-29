最終戦で豪快弾【MLB】Rソックス ー タイガース（日本時間29日・ボストン）レッドソックスの吉田正尚外野手が28日（日本時間29日）、本拠地タイガース戦の初回に4試合ぶりとなる4号ソロを放った。これで9月の打率は.347と好調。ファンからは大歓声が起こった。初回の第1打席で、相手先発パダックのチェンジアップを引っ張った。右翼ポール線際に飛び込む384フィート（約117メートル）の一発となった。吉田は9月に入って好調