ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎが２７日、世界５都市を巡るツアー「ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎＷｏｒｌｄＴｏｕｒ２０２５ＶＩＩｓｕａｌ」のファイナル公演をタイ・バンコクで行い、自身２度目のワールドツアーを完走した。７月の米・ニューヨークから始まり、アナハイム、台北、香港、バンコクを駆け抜けた７人。１万５０００人を動員したワールドツアーを終え、宮近海斗（２８）は「ワールドツアー無事完走いたしました！